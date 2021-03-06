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Adult Entertainment Resumes In Baltimore City Following COVID Restriction

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Source: Brandon Caldwell / Radio One Digital

A lot of folks in Baltimore City are happy following new lifts that give a little more freedom to have a little more fun! Baltimore City reached an agreement with strip clubs Wednesday and have officially allowed adult entertainment venues re open as of Friday. This new lift happened doesn’t only go for strip clubs but also all entertainment venues, including comedy clubs and nightclubs they can re open and  allow live performances but performers must wear masks and practice social distancing. Check out Mayor Brandon Scott’s full announcement below,

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Adult Entertainment Resumes In Baltimore City Following COVID Restriction  was originally published on 92q.com

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