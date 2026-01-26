Listen Live
List: Maryland Schools, Colleges, Courts Closed Due to Winter Weather

Published on January 26, 2026

SCHOOL CLOSURES AND DELAYS
Source: @airiel_sharice / @airiel_sharice

Due to winter weather impacts, multiple Maryland school districts have announced closures. These closures affect students, families, and staff across the state’s public education system. Maryland is home to 25 public school districts, each aligned with a county or city government, and all decisions reflect local weather and safety conditions.

School Closings (Updated 1/26/26 – 3:30 PM)

BALTIMORE COUNTY PUBLIC SCHOOLS

  • CLOSED TUESDAY

CATHOLIC HIGH SCHOOL OF BALTIMORE

  • CLOSED TUESDAY

IMMACULATE HEART OF MARY SCHOOL

  • CLOSED TUESDAY

LITTLE CATERPILLARS LEARNING CENTER

  • CLOSED TUESDAY

MARYLAND SCHOOL FOR THE DEAF

  • CLOSED TUESDAY

ST PAUL’S SCHOOLS

  • CLOSED TUESDAY

BALTIMORE CITY SCHOOLS

  • Closed Tomorrow

BOYS’ LATIN SCHOOL

  • CLOSED TUESDAY

BRYN MAWR SCHOOL

  • CLOSED TUESDAY

FREDERICK COUNTY SCHOOLS

  • CLOSED TUESDAY; OFFICES OPEN ON 2 HOUR DELAY; LIBERAL LEAVE IN EFFECT

FRIENDS SCHOOL OF BALTIMORE

  • CLOSED TUESDAY

GARRISON FOREST SCHOOL

  • CLOSED TUESDAY

GERSTELL ACADEMY

  • CLOSED TUESDAY

GRACE CLASSICAL ACADEMY

  • Closed Tomorrow

HARFORD COUNTY SCHOOLS

  • CLOSED TUESDAY

MCDONOGH SCHOOL

  • CLOSED TUESDAY

NOTRE DAME OF MARYLAND UNIVERSITY

  • CLOSED TUESDAY

PARK SCHOOL

  • CLOSED TUESDAY

QUEEN ANNE’S COUNTY SCHOOLS

  • CLOSED TUESDAY CODE RED

ROLAND PARK COUNTRY SCHOOL

  • CLOSED TUESDAY

TALBOT COUNTY SCHOOLS

  • CLOSED TUESDAY

UNIVERSITY OF MARYLAND COLLEGE PARK

  • CLOSED TUESDAY

BOWIE STATE UNIVERSITY

  • CLOSED TUESDAY

CECIL COLLEGE

  • CLOSED TUESDAY

CHESAPEAKE COLLEGE

  • Closed Tomorrow

COMMUNITY COLLEGE OF BALTIMORE COUNTY

  • CLOSED TUESDAY

HOWARD COMMUNITY COLLEGE

  • CLOSED TUESDAY

LOYOLA UNIVERSITY

  • CLOSED TUESDAY

TOWSON UNIVERSITY

  • CLOSED TUESDAY

UNIVERSITY OF BALTIMORE

  • CLOSED TUESDAY ESSENTIAL PERSONNEL REPORT

ABERDEEN PROVING GROUND

  • CLOSED TUESDAY

ANNE ARUNDEL COUNTY CIRCUIT COURT

  • CLOSED TUESDAY

BALTIMORE CITY CIRCUIT COURT

  • Closed Tomorrow

BALTIMORE COUNTY CIRCUIT COURT

  • CLOSED TUESDAY

CARROLL COUNTY DISTRICT COURTS

  • CLOSED TUESDAY

CARROLL COUNTY HEALTH DEPARTMENT

  • OPENING AT 10AM TUESDAY

  • STARTING FIXED ROUTE SERVICES AT 10AM TUESDAY

HOWARD COUNTY DISTRICT COURT

  • CLOSED TUESDAY

US DISTRICT COURT OF MARYLAND

  • CLOSED TUESDAY

BALTIMORE VA MEDICAL CTR

  • MODIFIED OPERATIONS FOR OUTPATIENT CLINCIS AT BALTIMORE, LOCH RAVEN, PERRY POINT

Hope For Tomorrow Child Care Center

  • CLOSED TUESDAY

HUBER CHILD DEVELOPMENT CENTER

  • CLOSED TUESDAY

LITTLE DARLINGS LEARNING CENTER

  • CLOSED TUESDAY

LITTLE SUNSHINE AT OLD FORK

  • CLOSED TUESDAY

LOFTIN LOVE CHRISTIAN DAY CARE

  • CLOSED TUESDAY

CAMBRIDGE SCHOOL

  • CLOSED TUESDAY

HOPE ACADEMY

  • VIRTUAL LEARNING TUESDAY

MARYLAND SCHOOL FOR THE DEAF

  • CLOSED TUESDAY

MT PLEASANT CHRISTIAN SCHOOL

  • CLOSED TUESDAY

REDEEMER CLASSICAL CHRISTIAN

  • CLOSED TUESDAY

ST ELIZABETH SCHOOL ARGONNE DR

  • CLOSED TUESDAY

CHASE BREXTON HEALTH CARE

  • CLOSED TUESDAY

NATIONAL AQUARIUM

  • CLOSED TUESDAY

List: Maryland Schools, Colleges, Courts Closed Due to Winter Weather was originally published on 92q.com

