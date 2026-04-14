Usher & Chris Brown Tour Dates Drop For R&B Stadium Tour

Tour dates just dropped for Usher and Chris Brown's 'Raymond & Brown' Stadium Tour. Here's the full schedule.

Published on April 14, 2026

The moment R&B fans have been waiting for is finally here. On April 10, 2026, Usher Raymond and Chris Brown made an announcement that broke the internet. They announced their upcoming joint tour, cleverly titled the R&B Tour, representing Raymond & Brown. A double entendre honoring both the genre and their last names.

The Raymond & Brown tour signals a unified front from the two artists, celebrating their shared influence on the music industry.

Check out all the tour dates for the R&B Stadium tour. Make sure you get your tickets because they will go fast!

June 26 – Denver, CO ( Empower Field at Mile High)

June 30 – Minneappolis, MIN ( U.S. Bank Stadium)

July 2 – Detroit, MI (Ford Field)

July 3 – Detroit, MI (Ford Field)

July 7 – Cleveland, OH (Huntington Bank Field)

July 10 – Washington City, DC (Northwest Stadium)

July 17- Charlotte, NC (Bank Of America Stadium)

July 21 – St. Louis, MO (The Dome at America’s Center)

July 25 – Nashville TN – (Nissan Stadium)

July 28 – Birmingham, AL (Protective Stadium)

August 1 – Syracuse, NY (JMA Wireless Dome)

August 7 – New Jersey, NJ (MetLife Stadium)

Aug 8 – New Jersey, NJ (MetLife Stadium)

August 11 – Toronto, ON (Rogers Stadium)

August 12 – Toronto, ON (Rogers Stadium)

August 17 – Boston, MA (Gillette Stadium)

August 21 – Chicago, IL (Soldier Field)

August 28 – San Francisco, CA (Levi’s® Stadium)

September 5 – Las Vegas, NV (Allegiant Stadium)

September 6 – Las Vegas, NV (Allegiant Stadium)

September 10 – Dallas, TX (AT&T Stadium)

September 25 – Los Angeles, CA (Sofi Stadium)

September 25 – Los Angeles, CA (Sofi Stadium)

September 29 – Glendale, AZ (State Farm Stadium)

October 3 – El Paso, TX (SunBowll Stadium)

October 5 – San Antonio, TX (Alamodome)

October 9 – Houston, TX (NRG Stadium)

November 7 – Atlanta, GA (Mercedes Benz Stadium)

November 8 – Atlanta, GA (Mercedes Benz Stadium)

November 20 – New Orleans, LA (Ceasars Superdome)

December 3 – Miami Gardens, FL (Hard Rock Stadium)

December 11 – Tampa, FL (Raymond James Stadium)

