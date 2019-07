5 Tips For Knowing How To Act When You’re A Wedding Guest

Wedding season is in full swing, so you know what that means! Several save-the-dates flooding your mailbox and the mad dash for the perfect date and dress to wear to your closest friend and furthest associate’s nuptials have been your main concern.

MUST READ: PUT A RING ON IT: She Cornered Her Man To Ask Him To Propose, What Happened Next Surprised Us!

From the guest list to the flower arrangements, the soon-to-be wed can get overwhelmed. There are so many guides on how to survive planning the perfect wedding, but what about how to be the perfect guest? Wedding expert and founder of Carats & Cake, Jess Levin, shares her essential tips for wedding guest etiquette.

1. Arriving late to the ceremony

This is an obvious rule that everyone seems to ignore. Do not assume everyone else will be late. Remember that the bride and groom have to take family portraits and group shots after the ceremony, so it is important to be mindful of time.

2. Bringing last minute guests

The amount of guests at a wedding is a big ordeal and you never want to add more stress to the couple. Guest lists depend on the type of wedding, the venue and any added costs. Do not take it upon yourself to bring a guest that has not been accounted for by the RSVP deadline. It is also impolite to ask the bride and groom for an addition past the RSVP date.

BMP CONNECT SUMMER MIXER.Wearing white

Traditionally only the bride should wear white so you should check with the bride before wearing that perfect white dress.

4. Switching seating assignments at the reception

The seating assignments are planned out in a specific way for a reason. You should never alter your seating arrangements or switch seats at a wedding reception, however it is acceptable to mingle at different tables once dinner has been cleared.

5. Limiting the number of trips to buffet at the reception

The buffet at the reception is not a free for all. Keep in mind that all guests need to be fed so limiting your trips to buffet is a must.

About Jess Levin:

Jess Levin is the Founder & CEO of Carats & Cake, the premier digital resource for luxury wedding vendors. A native of Laguna Beach, CA Jess attended the University of Pennsylvania before heading to New York to work in Venture Capital at Burch Creative Capital, where she helped manage investments and brand development for a portfolio that includes Poppin and Tory Burch, LLC. After nearly three years identifying aspirational consumer-centric opportunities and strategies, Jess departed as an associate to pursue her MBA at NYU’s Stern School of Business. While studying finance and entrepreneurship at Stern, Jess saw an opportunity to build upon her past experience as an investor and change the way local wedding vendors do business. In less than 2 years, Carats & Cake has become the resource for couples to hire the best wedding professionals while providing vendors with unprecedented access to grow and manage their business online.

RELATED STORIES:

PUT A RING ON IT: How One Woman Passed Her Man’s ‘Test’ And Got The Proposal Of Her Life!

Bridesmaids 101: How To Be In A Wedding Without Going Crazy (Or Broke)

PUT A RING ON IT: How A ‘Do You Like Black Girls’ Text Lead To The Most Stunning Interracial Love You’ve Ever Seen

30 photos Launch gallery jQuery( document ).on( “refresh-div-gpt-gallery-long-banner2807129”, function() { googletag.cmd.push( function() { var slot = {“name”:”gallery-long-banner2807129″,”path”:”/4052/hb.home”,”sizes”:[[728,90]],”div”:”div-gpt-gallery-long-banner2807129″,”targets”:{“pos”:”gallery”,”sz”:”728×90″}}; var gptSlot; gptSlot = googletag.defineSlot( slot.path, slot.sizes, slot.div ) .addService( googletag.pubads() ) .addService( googletag.companionAds() ); /** * Add targeting data. */ _.each( slot.targets, function( target, key ) { gptSlot.setTargeting( key, target ) } ); /** * Add the page/slot targeting data. */ ionegpt.attrs[‘position’] = slot.name; _.each( ionegpt.attrs, function( target, key ) { gptSlot.setTargeting( key, target ) } ); googletag.display( “div-gpt-gallery-long-banner2807129” ); renderedGptSlots[ slot.div ] = gptSlot; }); } ); 30 Nigerian Weddings We'd Happily Be A Bridesmaid For Source:Instagram 1 of 30 1. Always A Bridesmaid? That's Not A Problem In THESE Weddings From flawless bridesmaid dresses to handsome groomsmen, Nigerian weddings have this way of pulling out all the stops, making for a stunning wedding. Being a bridesmaid is an honor that many of us secretly don't want, however, if we could be in THESE Nigerian weddings, that desire might change. Let it be known, Nigerian weddings are the only weddings that matter. Sorry not sorry everyone else. Source:Instagram 2 of 30 2. Groom's men vs bridesmaids… Lovely couple. Photog @scgeorge1 #weddings #bride #bridesmaids #bellanaijaweddings #Naija #Nigeria #Nigerianwedding #love #London #luxury #luxuryweddings #luxurylifestyle #weddingblog #weddingphoto #weddingdigestnaija #weddingphotography #welovenaijaweddings #engagement #events #justmarried #married #myweddingnigeria #mynigerianwedding #Ghana #groom #couple #photography Source:Instagram 3 of 30 3. The bride's lovely wedding gown. Lasting moment with her bridal train captured by @omojesus67 #bellanaijaweddings #weddingblog #weddingphoto #weddingnigeria #weddinginspirarion #weddingdigestnaija #welovenaijaweddings #weddingphotography #Naija #Nigeria #Nigerianwedding #married #myweddingnigeria #events #England #engagement #luxury #luxuryweddings #luxurylifestyle #Ghana #Ghanaianweddings #groom #justmarried Source:Instagram 4 of 30 4. Gorgeous couple… The bride's biker friends came to say goodbye to her… Captured by @photonimi #bellanaijaweddings #weddingblog #weddingnigeria #weddinginspirarion #weddingdigestnaija #welovenaijaweddings #weddingphotography #Naija #Nigeria #Nigerianwedding #married #myweddingnigeria #events #England #engagement #luxury #luxuryweddings #luxurylifestyle #Ghana #Ghanaianweddings #groom #justmarried #bridalinspiration #bride Source:Instagram 5 of 30 5. Another image from the wedding we featured yesterday. Lovely bridesmaids… Shot by @thecannon5 #bellanaijaweddings #weddingblog #weddingphoto #weddingnigeria #weddinginspirarion #weddingdigestnaija #welovenaijaweddings #weddingphotography #Naija #Nigeria #Nigerianwedding #married #myweddingnigeria #events #England #engagement #luxury #luxuryweddings #luxurylifestyle #Ghana #Ghanaianweddings #groom #justmarried #bridalinspiration #bride Source:Instagram 6 of 30 6. Beautiful bride and bridesmaids… Captured by @thecannon5 #luxury #love #luxuryliving #luxurywedding #luxurylifestyle #wedding #weddings #weddingshoot #welovenaijaweddings #weddingphotography #weddingdigestnaija #mynigerianwedding #Mydubai #married #bride #bellanaija #bridalinspiration #bellanaijaweddings #naija #nigeria #nigerianwedding #engagement #event #ghana #groom #ghanaianwedding Source:Instagram 7 of 30 7. Lovely shot of these gorgeous bridesmaids… Captured by @photonimi #bellanaijaweddings #weddingblog #weddingnigeria #weddinginspirarion #weddingdigestnaija #welovenaijaweddings #weddingphotography #Naija #Nigeria #Nigerianwedding #married #myweddingnigeria #events #England #engagement #luxury #luxuryweddings #luxurylifestyle #Ghana #Ghanaianweddings #groom #justmarried #bridalinspiration #bride Source:Instagram 8 of 30 8. Lovely wedding shot of the bride and her girls by @scgeorge1 #bellanaijaweddings #wedding #weddings #weddingblog #weddingphoto #weddingnigeria #weddinginspirarion #weddingdigestnaija #welovenaijaweddings #weddingphotography #Naija #Nigeria #Nigerianwedding #married #myweddingnigeria #events #England #engagement #luxury #luxuryweddings #luxurylifestyle #Ghana #Ghanaianweddings #groom #justmarried Source:Instagram 9 of 30 9. Lovely bride and bridesmaids, love the pink hats, great concept. Shot by @laphyphotography #bellanaijaweddings #weddingblog #weddingnigeria #weddinginspirarion #weddingdigestnaija #welovenaijaweddings #weddingphotography #Naija #Nigeria #Nigerianwedding #married #myweddingnigeria #events #England #engagement #luxury #luxuryweddings #luxurylifestyle #Ghana #Ghanaianweddings #groom #justmarried #bridalinspiration #bride Source:Instagram 10 of 30 10. Loving this shot of this gorgeous bride and her girls by @photonimi #bellanaijaweddings #weddingblog #weddingnigeria #weddinginspirarion #weddingdigestnaija #welovenaijaweddings #weddingphotography #Naija #Nigeria #Nigerianwedding #married #myweddingnigeria #events #England #engagement #luxury #luxuryweddings #luxurylifestyle #Ghana #Ghanaianweddings #groom #justmarried #bridalinspiration #bride Source:Instagram 11 of 30 11. Lasting memories of the lovely couple and the groom's men, love the velvet tux. Photog by @jgatesvisuals #bellanaijaweddings #weddingblog #weddingnigeria #weddinginspirarion #weddingdigestnaija #welovenaijaweddings #weddingphotography #Naija #Nigeria #Nigerianwedding #married #myweddingnigeria #events #England #engagement #luxury #luxuryweddings #luxurylifestyle #Ghana #Ghanaianweddings #groom #justmarried #bridalinspiration #bride Source:Instagram 12 of 30 12. Beautiful bride and her helpful friends… Shot by @scgeorge1 #bellanaijaweddings #weddingblog #weddingnigeria #weddinginspirarion #weddingdigestnaija #welovenaijaweddings #weddingphotography #Naija #Nigeria #Nigerianwedding #married #myweddingnigeria #events #England #engagement #luxury #luxuryweddings #luxurylifestyle #Ghana #Ghanaianweddings #groom #justmarried #bridalinspiration #bride Source:Instagram 13 of 30 13. Beautiful bridesmaids… Shot by @seyiturbophotography #bellanaijaweddings #wedding #weddings #weddingblog #weddingphoto #weddingnigeria #weddinginspirarion #weddingdigestnaija #welovenaijaweddings #weddingphotography #Naija #Nigeria #Nigerianwedding #married #myweddingnigeria #events #England #engagement #luxury #luxuryweddings #luxurylifestyle #Ghana #Ghanaianweddings #groom #justmarried Source:Instagram 14 of 30 14. The couple… Capturing a moment with the groom's men… Shot by @photonimi #bellanaijaweddings #weddingblog #weddingnigeria #weddinginspirarion #weddingdigestnaija #welovenaijaweddings #weddingphotography #Naija #Nigeria #Nigerianwedding #married #myweddingnigeria #events #England #engagement #luxury #luxuryweddings #luxurylifestyle #Ghana #Ghanaianweddings #groom #justmarried #bridalinspiration #bride Source:Instagram 15 of 30 15. One family…one team #traditionalwedding #yorubaweddings #wedding yorubawedding#weddingplanner #beads #asooke #asoebi #iyawo #nigerianwedding #owanbeparries #weddingfeferity #glintzwedding #bellanaijaweddings #glintzmultimedia #glintzphotography Source:Instagram 16 of 30 16. What if men carried bouquets 😆? Love the handfan bouquet 👌🏽! Photo by @teamdwp #NWgms #Groomsmen #NigerianWedding Source:Instagram 17 of 30 17. Beautiful colours 😍! Photo by @jideodukoyaphotography | Planner @magnaevents #NWBridalParty #NigerianWedding Source:Instagram 18 of 30 18. Gorgeous! Photo by @joshua_dwain_photography via @staticeevents #NWbms #Bridesmaids #NigerianWedding Source:Instagram 19 of 30 19. What a beautiful shot of one of my brides and her bridal party. Very regal! Photos by @fbfatlanta #bridal #bridalmakeup #nigerianwedding #illbeglammed Source:Instagram 20 of 30 20. Loving this bridal shower inspiration… Captured by @seyiturbophotography #bellanaijaweddings #wedding #weddings #weddingblog #weddingphoto #weddingnigeria #weddinginspirarion #weddingdigestnaija #welovenaijaweddings #weddingphotography #Naija #Nigeria #Nigerianwedding #married #myweddingnigeria #events #England #engagement #luxury #luxuryweddings #luxurylifestyle #Ghana #Ghanaianweddings #groom #justmarried Source:Instagram 21 of 30 21. The beautiful bride and her friends… Captured by @gazmadu #bellanaijaweddings #weddingblog #weddingnigeria #weddinginspirarion #weddingdigestnaija #welovenaijaweddings #weddingphotography #Naija #Nigeria #Nigerianwedding #married #myweddingnigeria #events #England #engagement #luxury #luxuryweddings #luxurylifestyle #Ghana #Ghanaianweddings #groom #justmarried #bridalinspiration #bride Source:Instagram 22 of 30 22. The couple and their bridal train… Shot by @akintayotimi #bellanaijaweddings #weddingblog #weddingnigeria #weddinginspirarion #weddingdigestnaija #welovenaijaweddings #weddingphotography #Naija #Nigeria #Nigerianwedding #married #myweddingnigeria #events #England #engagement #luxury #luxuryweddings #luxurylifestyle #Ghana #Ghanaianweddings #groom #justmarried #bridalinspiration #bride Source:Instagram 23 of 30 23. Lovely bride , beautiful bridesmaids… Photog @gazmadu #bellanaijaweddings #wedding #weddings #weddingblog #weddingphoto #weddingnigeria #weddinginspirarion #weddingdigestnaija #welovenaijaweddings #weddingphotography #Naija #Nigeria #Nigerianwedding #married #myweddingnigeria #events #England #engagement #luxury #luxuryweddings #luxurylifestyle #Ghana #Ghanaianweddings #groom #justmarried Source:Instagram 24 of 30 24. The couple's entrance… The groom is really having a swell time… Shot by @omojesus67 #bellanaijaweddings #weddingblog #weddingphoto #weddingnigeria #weddinginspirarion #weddingdigestnaija #welovenaijaweddings #weddingphotography #Naija #Nigeria #Nigerianwedding #married #myweddingnigeria #events #England #engagement #luxury #luxuryweddings #luxurylifestyle #Ghana #Ghanaianweddings #groom #justmarried #bridalinspiration #bride Source:Instagram 25 of 30 25. Lovely couple… Awesome entrance! Captured by @dacameralovesyou #bellanaijaweddings #weddingblog #weddingphoto #weddingnigeria #weddinginspirarion #weddingdigestnaija #welovenaijaweddings #weddingphotography #Naija #Nigeria #Nigerianwedding #married #myweddingnigeria #events #England #engagement #luxury #luxuryweddings #luxurylifestyle #Ghana #Ghanaianweddings #groom #justmarried #bridalinspiration #bride Source:Instagram 26 of 30 26. Beautiful bride and bridesmaids… Captured by @georgeokoro #bellanaijaweddings #weddingblog #weddingphoto #weddingnigeria #weddinginspirarion #weddingdigestnaija #welovenaijaweddings #weddingphotography #Naija #Nigeria #Nigerianwedding #married #myweddingnigeria #events #England #engagement #luxury #luxuryweddings #luxurylifestyle #Ghana #Ghanaianweddings #groom #justmarried #bridalinspiration #bride Source:Instagram 27 of 30 27. The bride and her girls… Shot by @waleariztos #bellanaijaweddings #wedding #weddings #weddingblog #weddingphoto #weddingnigeria #weddinginspirarion #weddingdigestnaija #welovenaijaweddings #weddingphotography #Naija #Nigeria #Nigerianwedding #married #myweddingnigeria #events #England #engagement #luxury #luxuryweddings #luxurylifestyle #Ghana #Ghanaianweddings #groom #justmarried Source:Instagram 28 of 30 28. Let's seal our love with a kiss… Captured by @scgeorge1 #bellanaijaweddings #wedding #weddings #weddingblog #weddingphoto #weddingnigeria #weddinginspirarion #weddingdigestnaija #welovenaijaweddings #weddingphotography #Naija #Nigeria #Nigerianwedding #married #myweddingnigeria #events #England #engagement #luxury #luxuryweddings #luxurylifestyle #Ghana #Ghanaianweddings #groom #justmarried Source:Instagram 29 of 30 29. Beautiful bride and her gorgeous bridesmaids… Photog @scgeorge1 #weddings #weddingblog #wife #weddingphoto #weddingnigeria #weddingdigestnaija #weddinginspirarion #weddingphotography #welovenaijaweddings #Naija #Nigeria #Nigerianwedding #married #myweddingnigeria #mynigerianwedding #events #engagement #England #luxury #luxuryweddings #luxurylifestyle #Ghana #groom #Ghanaianweddings #bride #british #bellanaija #bellanaijaweddings Source:Instagram 30 of 30 30. Bridesmaids on fleek…. #bridesmaids #bridalinspiration #weddinginspiration #weddingdigest #nigerianwedding #weddings #bride #bridal #bellanaijaweddings #marriages #bridalparty #weddingideas Skip ad jQuery( document ).on( “refresh-div-gpt-inner-gallery2807129”, function() { googletag.cmd.push( function() { var slot = {“name”:”inner-gallery2807129″,”path”:”/4052/hb.home”,”sizes”:[[300,250]],”div”:”div-gpt-inner-gallery2807129″,”targets”:{“pos”:”inner-gallery”,”sz”:”300×250″}}; var gptSlot; gptSlot = googletag.defineSlot( slot.path, slot.sizes, slot.div ) .addService( googletag.pubads() ) .addService( googletag.companionAds() ); /** * Add targeting data. */ _.each( slot.targets, function( target, key ) { gptSlot.setTargeting( key, target ) } ); /** * Add the page/slot targeting data. */ ionegpt.attrs[‘position’] = slot.name; _.each( ionegpt.attrs, function( target, key ) { gptSlot.setTargeting( key, target ) } ); googletag.display( “div-gpt-inner-gallery2807129” ); renderedGptSlots[ slot.div ] = gptSlot; }); } ); Continue reading 5 Tips For Knowing How To Act When You’re A Wedding Guest 30 Nigerian Weddings We'd Happily Be A Bridesmaid For jQuery( document ).on( “refresh-div-gpt-gallery2807129”, function() { googletag.cmd.push( function() { var slot = {“name”:”gallery2807129″,”path”:”/4052/hb.home”,”sizes”:[[300,250]],”div”:”div-gpt-gallery2807129″,”targets”:{“pos”:”gallery”,”sz”:”300×250″}}; var gptSlot; gptSlot = googletag.defineSlot( slot.path, slot.sizes, slot.div ) .addService( googletag.pubads() ) .addService( googletag.companionAds() ); /** * Add targeting data. */ _.each( slot.targets, function( target, key ) { gptSlot.setTargeting( key, target ) } ); /** * Add the page/slot targeting data. */ ionegpt.attrs[‘position’] = slot.name; _.each( ionegpt.attrs, function( target, key ) { gptSlot.setTargeting( key, target ) } ); googletag.display( “div-gpt-gallery2807129” ); renderedGptSlots[ slot.div ] = gptSlot; }); } );

5 Tips For Knowing How To Act When You’re A Wedding Guest was originally published on hellobeautiful.com